Portal Amelia dá lugar ao paodeacucar.com e extra.com O Grupo Pão de Açúcar acaba de reestruturar seus canais de vendas via internet. A partir de agora, quem quiser fazer suas compras de supermercado, em vez de acessar o antigo endereço amelia.com.br deve ir ao paodeacucar.com.br. Já para comprar eletroeletrônicos, os interessados devem visitar o portal extra.com.br. Para tornar mais atrativos esses portais de venda via internet, o Pão de Açúcar agora começa a criar lojas dentro dessa nova loja. A idéia, segundo o gerente-geral de Comércio Eletrônico do extra-com.br, Jonas Antônio Ferreira, é assegurar investimentos no portal ao mesmo tempo em que oferece a outras empresas a possibilidade de acesso aos consumidores da rede - hoje, a rede anunciou acordo com o Mastercard, para oferecer cartões de crédito pelo portal. Jonas reconhece que essa é uma necessidade da rede para facilitar as vendas de eletroeletrônicos, em sua maioria dependentes de crédito para serem efetuadas. "Como não dispomos de contratos virtuais, esse consumidor fica sem acesso aos nossos planos de crediário e só podemos efetuar as vendas mediante cartão de crédito ou o cartão Extra, emitido após assinatura de contrato em nossas lojas físicas", explica e completa: "Com esse acordo facilitamos o acesso do consumidor ao crédito". A experiência da rede com esse tipo de contrato teve início em setembro, quando acordo similar foi fechado com a Philips, para que o fabricante de aparelhos eletrônicos tivesse uma loja dentro da loja. "Hoje, passados cinco meses, o resultado é impressionante: crescimento na quantidade média de pedidos de 77%, aumento de 49,2% do tíquete médio dos pedidos e de 115% no faturamento e consolidação do primeiro lugar em vendas de eletroeletrônicos do extra-com.br, com fatia de mercado para a Philips de 21% desse tipo de venda pelo portal". Para Jonas, a facilidade de navegação dos portais, hoje apenas com os produtos à venda, numa espécie de vitrine virtual, também tem facilitado as vendas. O tíquete médio, ou seja o valor médio de cada compra, é de R$ 310 no paodeacucar.com.br em comparação ao de R$ 40 na boca dos caixas das redes de supermercados. No extra.com.br, o tíquete médio gira em torno de R$ 500, porque o valor dos produtos é mais alto, como televisões, geladeiras, fogões e DVDs. Jonas não esconde que, com a estratégia de lojas dentro da loja, a empresa está conseguindo também arcar com os custos de manutenção do portal, que exige ainda uma ampla estrutura de logística. Tanto que as entregas de supermercados são efetuados apenas em São Paulo, Curitiba, Brasília e Rio, enquanto as de eletroeletrônicos adquiridos no Extra tem entrega em todo o País, porque aí a rede conta com a penetração dos fabricantes, com depósitos espalhados para atender outras redes, além do Extra.