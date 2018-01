Portal ‘Estadão’ estreia coluna sobre inovação

O engenheiro Guy Perelmuter estreia nesta quinta-feira, 17, a coluna semanal O Futuro dos Negócios no portal de Economia & Negócios, do Estadão. Engenheiro de computação com mestrado em inteligência artificial, ambos pela PUC-Rio, interessa-se por inovações tecnológicas desde cedo. Ganhou o Prêmio Jovem Cientista em 1997, com um sistema que adaptou impressoras matriciais ao método braile.

Além do interesse por pesquisa científica, Perelmuter tem 20 anos de experiência no mercado financeiro. Foi executivo sênior das áreas de risco, de operações e de tecnologia do banco Pactual (atualmente BTG Pactual) e também foi um dos fundadores da gestora de recursos Vinci Partners, da qual se desligou recentemente para dedicar-se exclusivamente a investimentos em tecnologia por meio de seu novo negócio.

Segundo Perelmuter, a evolução da tecnologia está se acelerando e é cada vez mais necessário avaliar quais os impactos dessas novidades para todos os setores da economia – esta será a ambição da coluna.

“A ideia é mostrar os riscos, as oportunidades e as perspectivas”, afirma o novo colunista. Perelmuter diz que tentará responder, novo espaço, questões como: “Em 30 anos, quais serão os empregos que terão desaparecido? Quais irão surgir? Quais serão as profissões do futuro e como isso afetará os negócios e a sociedade?”