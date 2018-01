Portal facilita vida em condomínios Hoje está sendo lançado o primeiro portal na Internet para condomínio do País, o Icondo (veja link abaixo). Seu conteúdo ajuda a facilitar o dia-a-dia da vida em condomínio, oferecendo ferramentas e serviços a moradores, síndicos, administradores e fornecedores para melhorar a comunicação e a gestão de um condomínio. Uma vez que todo o banco de dados do condomínio fica baseado no Icondo, será possível ter acesso às contas bastando apenas o condômino ou o síndico cadastrar-se. Com investimentos iniciais de US$ 2 milhões, o Icondo oferece um sistema on-line inédito para a gestão financeira de condomínios, além de propiciar a comunicação interativa entre síndicos e condôminos e entre condomínios e prestadores de serviços. A meta do portal é, em cinco meses, cadastrar cerca de 50 mil usuários. Neste mesmo período, a quantidade de acessos projetada gira em torno de 100 mil/mês, número que permite ao Icondo alcançar a marca de 1 milhão de pageviews por mês.