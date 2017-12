Portal jurídico aproxima cliente de advogado O portal de serviço jurídicos www.clicadvogados.com.br será lançando oficialmente amanhã em São Paulo. Criado em dezembro por empreendedores do Rio Grande do Sul, o portal foi e o primeiro no Brasil voltado para serviços conectando advogados e consumidores. Segundo o presidente do portal, Jorge Bothomé, o objetivo da empresa é atrair até o final do ano 1,5 mil advogados em São Paulo, chegando a um total de 25 mil profissionais em toda a América Latina até o final do ano. Bothomé explica que a principal função do portal é aproximar os clientes dos advogados. "O serviço é inteiramente gratuito e já temos à disposição do publico 230 escritórios de advocacia para consulta", ressalta. O presidente da www.clicadvogados.com.br esclarece que não é o site que atende ao cliente e que o advogado não prestará os serviços através da rede. "O portal apenas aproxima cliente e advogado", define. O portal também cria, hospeda e faz a manutenção de sites para escritórios de advocacia. O portal separa os profissionais por área de atuação, posui um banco de perguntas e repostas, fórum de debates, seção de cursos e eventos e possui um ícone chamado de head hunter, por meio do qual profissionais do setor poderão colocar seu currículo gratuitamente.