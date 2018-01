Portal oferece linha de crédito a empresas Micros e pequenos empresários de São Paulo podem obter financiamento em 12 vezes, por meio do portal Top Negócios (veja link abaixo), lançado há um mês pela Telefônica e Terra. Trata-se de uma iniciativa destinada a empresas sediadas no Estado de São Paulo, com faturamento não superior a R$ 500 (no exercício de 1999). As linhas de crédito giram em torno de R$ 5 mil. Para solicitar o financiamento, o microempresário terá que se cadastrar no portal. Após o cadastramento, a análise de crédito ficará por conta do Bradesco, agente financiador da operação. Se o crédito for liberado, o cliente pagará apenas o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e uma taxa de abertura de crédito de R$ 16,50. Os correntistas do Bradesco vão precisar apenas atualizar seus cadastros. Já os não-correntistas precisam abrir uma conta, apresentando contrato social, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e RG, CPF, comprovante de renda dos sócios e cadastro. Além das linhas de crédito, o usuário pode ampliar o pacote de serviços e ferramentas, pagando taxas adicionais. Por exemplo: para dispor de uma home page personalizada, desembolsará R$ 3,00 mensais. Se preferir pode optar pela home page padrão, que é gratuita. Pela parceria, o Terra responsabiliza-se pelo conteúdo e outros serviços, além da gestão operacional, infra-estrutura, manutenção e desenvolvimento comercial.