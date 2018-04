Portaria contra abuso em planos não muda nada Especialistas em defesa do consumidor avaliam que a portaria divulgada ontem pela Secretaria de Defesa Econômica (SDE) do Ministério da Justiça, que proíbe a inclusão de cinco tipos de cláusulas abusivas em contratos, não acrescenta nada às determinações já existentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Os especialistas avaliam que a portaria serve apenas para reforçar a legislação já existente sobre contratos abusivos. A portaria determina que planos de saúde não poderão mais limitar o tempo de internação hospitalar e que serão obrigados a cobrir o atendimento das doenças de notificação compulsória, como dengue, malária e febre amarela. O advogado especializado em defesa do consumidor, José Eduardo Tavolieri de Oliveira ressalta que a portaria não tem força de lei e que apenas destaca o que já está previsto no CDC. "A lei que proíbe o limite de internação já está expressa no Código de Defesa do Consumidor. Mesmo assim, as empresas não respeitam", alerta. O advogado destaca que a regra é validade para os contratos novos e anteriores à lei 9.656/98, que regula os planos de saúde. "Apesar de serem contratos que são regidos por legislações diferentes, eles não podem ter cláusulas abusivas. Neste caso, o consumidor deve procurar seus direitos na Justiça", avisa. José Tavolieri acredita que a portaria não vai inibir as empresas em incluir cláusulas abusivas em seus contratos. "As operadoras costumam não cumprir o que falam e devem continuar negando o atendimento e limitando exames e tempo de internação", explica. Ele orienta o consumidor a procurar os órgãos de consumidor de sua cidade e a Justiça para resolver estes casos. "As decisões da Justiça em casos como estes têm sido favoráveis ao consumidor", ressalta A portaria também determina que o fornecedor de produto ou serviço não pode enviar o nome do consumidor para lista de devedores sem a comprovação da notificação prévia de 30 dias antes do envio. Além disso, a portaria resguarda a privacidade do consumidor com a proibição de cláusulas contratuais que permitam a investigação da vida privada do cliente e do fornecimento de seus dados a terceiros. A diretora executiva da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, Maria Inês Fornazaro, também avalia a portaria como um reforço das determinações do Código de Defesa do Consumidor. "Esta é uma forma que o governo, através do Ministério da Justiça, encontra para reforçar os direitos que o consumidor tem há mais de dez anos", afirma. Empresas não devem mudar contratos Os especialistas acreditam que a portaria não vai servir de alerta para as empresas mudarem seus contratos. O advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Marcos Diegues, avisa que as empresas devem continuar incluindo este tipo de cláusula abusiva em seus contratos, pois a fiscalização do governo não é efetiva. Para Marcos Diegues, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) do Ministério da Justiça não possui um quadro de funcionários capaz de fiscalizar todos os casos de contratos abusivos. "Existe um abismo entre a teoria e a prática. Existem leis que protegem o consumidor mas, poucas empresas são punidas por não se adequarem a elas. Isso porque o governo não tem equipe suficiente para fiscalizar todos os casos", comenta. Ele afirma que o próprio Idec registra milhares de queixas todos os anos sobre contratos abusivos e poucas vezes as empresas são punidas. A diretora executiva do Procon-SP também acredita que a portaria não vai inibir as empresas de continuarem a iludir os consumidores com contratos abusivos. "As empresas não devem se conscientizar sobre os problemas das cláusulas abusivas", avisa. Maria Inês alerta que até as punições previstas na portaria, de até R$ 3,128 milhões em caso de descuprimento, são as mesmas previstas no CDC.