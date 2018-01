Portaria fixa em 23% a mistura do álcool à gasolina O Ministério da Agricultura publicou nesta segunda-feira, no Diário Oficial da União, portaria fixando em 23% o porcentual obrigatório de adição de álcool etílico anidro combustível à gasolina. Atualmente o porcentual é de 20%. Na última sexta-feira, resolução do Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool (CIMA), também publicada no D.O. aprovou a alteração da mistura, atendendo pedido dos produtores de cana-de-açúcar, que alegaram aumento da produção, hoje estimada em 425 milhões de toneladas. O aumento da adição de álcool passará a vigorar a partir da próxima segunda-feira, 20 de novembro.