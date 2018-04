PORTFÓLIO-Não podemos esquecer as lições de 1937

Como uma injeção de recursos tão portentosa pode ser insuficiente para recuperar a economia? Basta lembrar das lições de 1937, quando o Congresso norte-americano resolveu ser prudente e fez a economia dos Estados Unidos se arrastar até 1939, quando o esforço de guerra a colocou novamente na rota do crescimento.

Rememorando. Vista de hoje, a história econômica dos Estados Unidos dos anos 1930 parece linear. Uma economia em desaceleração no fim dos anos 1920 leva a um descontrole das finanças e do crédito. Isso provoca uma grande crise financeira em 1929 e gera a mais profunda depressão da história entre 1930 e 1933.

Em 1932, Franklin Delano Roosevelt foi eleito prometendo a volta dos bons tempos ("happy times are here again", dizia o slogan). A Segunda Guerra Mundial fez o resto e transformou os Estados Unidos na maior economia do mundo.

O New Deal injetou recursos em profusão na economia e garantiu a reeleição de Roosevelt por quatro mandatos consecutivos. Não por acaso, há uma rua, avenida ou praça Roosevelt em quase todas as cidades do continente americano.

No entanto, esse esquema parece mais com um roteiro de Hollywood, em que tudo é simplificado e acaba em um final feliz, do que com a vida real. Na prática, as coisas não foram assim tão lineares. Em 1936 o pior da crise parecia ter passado. O PIB norte-americano cresceu, em média, 9 por cento ao ano nesses quatro anos. O desemprego caiu de 25 por cento para 14 por cento.

Com um cenário aparentemente tão pujante, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) decidiu adotar uma atitude mais cautelosa com o que parecia um excesso de capital nos bancos, e elevou drasticamente os depósitos compulsórios sobre esse capital que parecia excedente. O compulsório dobrou entre julho e dezembro de 1936, para, segundo o Fed, evitar uma nova onda especulativa em Wall Street.

A reação foi tão surpreendentemente rápida quanto danosa: os empréstimos apresentaram uma pesada contração no fim de 1936, provocando uma forte desaceleração da economia em 1937. O desemprego subiu de 14 por cento para 19 por cento em um ano. Levaria mais dois anos e meio para que a economia retomasse os níveis de atividade de 1935.

O que aconteceu? Em retrospecto, ficou claro que os bancos não tinham capital em excesso: eles tinham o capital que julgavam adequado para um momento pós-crise. Depois da turbulência de 1929 e dos tempos duros de 1932, as instituições financeiras não conseguiam trabalhar sem um generoso colchão de liquidez, do qual não faziam questão antes da crise. Quando esse capital foi trancado no Fed, os bancos correram para substituí-lo da maneira mais rápida: reduzindo o que emprestavam.

Qual a importância desse fato? À primeira vista, essa decisão tem pouquíssima importância para o investidor brasileiro, mas o que acontecer com o sistema bancário e creditício norte-americano vai definir o ritmo da economia mundial. E os prognósticos, pelo menos até agora, não são bons.

A dotação orçamentária para recuperar a economia norte-americana foi de 787 bilhões de dólares em 2008. Esse valor vai cair muito nos próximos anos. Em 2010, os pacotes de estímulo econômico estão orçados em 400 bilhões de dólares, mas em 2011 esse valor recua para 130 bilhões de dólares.

É bastante dinheiro, mas isso pela métrica antiga. Na nova conta, pós-crise, pode ser que uma política considerada expansionista de 130 bilhões de dólares seja, na prática, violentamente contracionista.

Por isso, qualquer estratégia de investimento de longo prazo deverá ser calibrada com um olho na demanda interna e com outro na condução da política monetária norte-americana, em especial no total destinado à ajuda econômica.

Caso contrário, existe um risco não desprezível de que essa tragédia se repita, mas não como farsa.

* O jornalista Cláudio Gradilone assina a coluna Portfólio para a Reuters; as opiniões expressas são de sua responsabilidade.