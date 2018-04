PORTFÓLIO-Os acionistas do Citi precisam poder perder dinheiro Finalmente, depois de muitas idas e vindas, o pacote de ajuda ao Citibank saiu do papel e foi divulgado nesta sexta-feira, dia 27 de fevereiro. As ações do banco desabaram, e não por acaso. As primeiras avaliações do pacote indicam que o valor das participações minoritárias deve cair mais de 70 por cento. Péssima notícia para os acionistas, mas um passo no caminho certo por parte do governo. O susto dos acionistas tem motivos mais do que justificados. Pelos termos preliminares do pacote, o governo norte-americano vai converter até 25 bilhões de dólares de ações preferenciais em ações ordinárias, elevando sua participação acionária no banco para 36 por cento. As ações preferenciais são do tipo americano, que pagam juros, e são muito parecidas com as debêntures conversíveis do mercado brasileiro. Washington já deixou claro que não pretende injetar mais dinheiro novo no Citi, depois de ter colocado 45 bilhões de dólares no ano passado sem sucesso. O caminho, a partir de agora, seria assumir parcelas cada vez maiores do capital, convertendo ações preferenciais em ordinárias. Se todas as preferenciais em circulação fossem convertidas, os acionistas veriam sua participação acionária ser diluída para cerca de 25 por cento do valor atual. Aí, as autoridades teriam caminho livre para fazer todos os ajustes necessários, por mais dolorosos que sejam. Péssimo negócio para os acionistas, que teriam de conviver com um sócio controlador, poderoso e com uma agenda não necessariamente voltada à maximização do lucro. Não por acaso, as ações daquele que já foi um dos cinco maiores bancos do mundo em valor de mercado caíram 90 por cento nos últimos 12 meses. O Citi já havia reduzido seu dividendo para 0,01 dólar por ação, e anunciou que vai cortar também esse pagamento. O ajuste deve ser mais profundo. Estão programadas demissões, cortes e a possível venda de ativos não estratégicos e fora dos Estados Unidos. O melhor exemplo é o Banamex, maior banco mexicano, comprado pelo Citi no início desta década. Na época, a aquisição representou uma reviravolta na estratégia do Citi. Os compradores abriram mão de muito do que vinham exigindo nas aquisições até então. O Citi não apenas conservou o nome mexicano, como preservou a listagem das ações na Bolsa do México e, principalmente, manteve os principais executivos mexicanos no comando da instituição. Caso o governo norte-americano torne-se controlador do Citi, a legislação mexicana deverá obrigá-lo a vender sua participação, pois o México não permite que instituições estatais controlem empresas locais. O Itaú Unibanco já deixou claro que é um candidato à aquisição, aliás. A especulação do mercado, agora, é se mesmo medidas tão drásticas quanto essas serão capazes de garantir a sobrevivência do Citi como o conhecemos. Não é possível dizer, a princípio, se o Citi sobreviverá ou não. O melhor é que ele sobreviva, mas isso não está garantido. Mesmo assim, o Citi, apesar de ser grande mais, deve poder quebrar. Ou, os acionistas do Citi devem ser obrigados a contemplar a hipótese de perder tudo o que investiram. Por quê? A alternativa a uma quebra de um Citi insustentável é sua manutenção em uma sobrevida artificial, o que teria efeitos muito mais danosos do que uma falência controlada. Manter bancos na terapia intensiva indefinidamente foi o que, em última análise, retardou por mais de dez anos a retomada da economia japonesa. Sem ajuste bancário e lançamento das partes podres na lata de lixo dos prejuízos, o peso dos ativos de má qualidade sobrecarrega as engrenagens do sistema financeiro, o crédito murcha e a economia desacelera. Algo suportável no Japão, mas impensável para o mundo no caso norte-americano. Por isso, os acionistas do Citi têm de poder ter prejuízo. É preciso diferenciar o Citi instituição financeira do Citi sociedade anônima com acionistas minoritários. A instituição financeira, com sua miríade de relações entre milhões de poupadores e milhões de tomadores de crédito, tem de ser preservada a qualquer custo. Sacrificar o dinheiro dos acionistas seria um mal menor. Os clientes continuam pagando suas contas, os poupadores mantêm suas aplicações, as empresas continuam tendo crédito e a vida continua. Depois da estatização e do consequente banho de sangue, as atividades saudáveis remanescentes poderão ser privatizadas e vendidas para um banco norte-americano, canadense, chinês ou -por que não?-- brasileiro. Não é razoável pensar que um banco com uma participação tão grande no maior mercado financeiro do mundo não atrairia uma fila de compradores assim que ficasse claro que os riscos e prejuízos são conhecidos e calculáveis. Não é bom --mas a alternativa é muito pior. Em tempo: a operação brasileira do Citi continua sólida, rentável e em crescimento. Não há rumores de venda, mas a fila de candidatos, liderada pelo Bradesco, teria 100 por cento dos bancos que operam por aqui. * O jornalista Cláudio Gradilone assina a coluna Portfólio para a Reuters; as opiniões expressas são de sua responsabilidade. (Edição de Alexandre Caverni)