Porto de Paranaguá será ampliado por valor menor Um convênio assinado entre o Ministério dos Transportes e o governo do Paraná permitirá a ampliação do Porto de Paranaguá (PR). Em janeiro, o governo federal suspendeu a licitação das obras de ampliação, recuperação e reforma do porto e constatou que os custos apontados não eram compatíveis com o serviço. A obra havia sido licitada em R$ 250 milhões e, agora, o Governo do Estado apurou que por R$ 160 milhões é possível realizar o mesmo serviço. Segundo o governador Roberto Requião, "a mesma obra será realizada por um preço até 40% abaixo do valor orçado pelo governo que antecedeu o presidente Lula". Do valor total da obra, 80% serão pagos pelo governo federal e 20% pelo Estado do Paraná. Com a ampliação, serão criados mais três berços de atracação. As informações são da Agência Brasil.