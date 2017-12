Porto de Santos bate novo recorde em 2003 O aumento nas exportações levaram o Porto de Santos a bater mais um recorde de movimentação de cargas. Com 55.206.612 toneladas, o total acumulado de janeiro a novembro registrou o maior movimento para o período, superando em 11,69% o verificado em 2002, até então a melhor marca. O número reflete o aumento das exportações, impulsionadas pela desvalorização do real e pelas vendas externas de produtos agrícolas. As exportações por Santos cresceram 16,10% de janeiro a novembro, atingindo volume recorde de 36,222 milhões de toneladas. As importações aumentaram 4,15% em relação ao mesmo período do ano passado, para 18,984 milhões de toneladas. A participação do porto paulista no volume de comércio exterior do País é crescente. Em 2001, era de 24,43% do volume total, crescendo em 2002 para 25,43%. Este ano, de janeiro a novembro, 26,40% do volume movimentado passou por Santos. Nas cargas de exportação, Santos respondeu, nesse período, por US$ 18,1 bilhões de um total nacional de US$ 66,3 bilhões. Nas importações, o porto participou com US$ 11,1 bilhões do total registrado pelo País, de US$ 44,2 bilhões. Somando-se importação e exportação, o Porto de Santos movimentou de janeiro a novembro deste ano US$ 29,2 bilhões de um total comercializado pelo País de US$ 110,6 bilhões. Granéis - O movimento de Santos este ano teve significativa participação de granéis sólidos, que somou 44,44% do total de cargas movimentadas, atingindo 24,537 milhões de toneladas. O destaque desse volume ficou por conta do escoamento agrícola. O açúcar e a soja foram as cargas de maior destaque nas exportações. Os embarques de açúcar atingiram 7,773 milhões de toneladas de janeiro a novembro, 4,68% a mais do que no mesmo período de 2002. A soja em grão cresceu 9,15%, para 5,600 milhões de toneladas. O farelo de soja aumentou 15,26%, para 2,503 milhões de toneladas. O diretor-presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), José Carlos Mello Rego, atribui parte desse crescimento à ampliação da capacidade de armazenagem e movimentação de granéis no porto - principalmente, de soja, farelos e açúcar.