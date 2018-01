Porto de Santos bate recorde de movimentação Pela primeira vez na história, o Porto de Santos superou a marca de 30 milhões de toneladas movimentadas em um semestre. O total acumulado de importação e exportação somou 32,74 milhões de toneladas, um aumento de 19,12% em relação ao mesmo período em 2003. O crescimento nas exportações foi de 25,19% (22,14 milhões de toneladas) e nas importações de 8,15% (10,59 milhões de toneladas). As principais cargas exportadas foram soja, açúcar e óleo combustível. Na importação, os destaques foram trigo, adubo e carvão. O valor movimentado de janeiro a junho nas exportações foi de US$ 12,3 bilhões, o que garantiu uma participação de 28,5% nos US$ 43,3 bilhões exportados pelo Brasil. As importações representaram US$ 7,4 bilhões, ou 26% do total nacional de US$ 29,3 bilhões. Na balança comercial, o Porto de Santos participou com 27,5% ou US$ 19,7 bilhões do total.