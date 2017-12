Porto de Santos bate recorde histórico em agosto O Porto de Santos estabeleceu em agosto um novo recorde histórico mensal, com movimentação de 6.355.208 toneladas de carga, 15,9% a mais do que em agosto do ano passado. O total acumulado no ano, de 45.406.851 toneladas, também é o maior já registrado, com índice de crescimento de 16,2% frente ao mesmo período em 2003. Mais uma vez as exportações impulsionaram o resultado, representando 70% do movimento do porto paulista. No acumulado deste ano, Santos movimentou US$ 27,5 bilhões em cargas, sendo US$ 10,2 bilhões em importações e US$ 17,3 bilhões em exportações. O porto responde por 27,3% do comércio exterior do Brasil. Em agosto, os embarques somaram 4.589.216 toneladas, 22,9% a mais do que em agosto do ano passado. Houve crescimento de 22,3% nas exportações no acumulado do ano, para 31.165.071 toneladas. As importações em agosto, de 1.765.992 toneladas, tiveram aumento de 1,03% frente ao mesmo mês em 2003. No acumulado do ano, as importações cresceram 4,9%, para 14.241.780 toneladas. O açúcar lidera o ranking de carga mais movimentada pelo porto de janeiro a agosto: 6.641.638 toneladas, 35,3% a mais do que no mesmo período em 2003. É seguido pela soja em grão, que movimentou 5.064.962 toneladas, 2,6% a mais do que no mesmo período em 2003. Os pellets de soja somaram 2.612.633 toneladas, com aumento de 59,6% frente ao mesmo período em 2003. Contêineres Outro destaque é a crescente movimentação de contêineres por Santos. Até agosto, os contêineres atingiram um total de 809.103 unidades, registrando crescimento de 22,72 % na comparação com igual período do ano passado. O Porto de Santos subiu cinco posições no ranking mundial dos 100 principais portos do mundo na movimentação de contêineres, saltando do 58º lugar em 2002 para a 53ª colocação em 2003. Santos é atualmente o principal porto de contêineres da América do Sul, superando Buenos Aires.