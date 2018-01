Porto de Santos exportou mais de US$ 15 bi em 2002 No ano de 2002, foram importados pelo Porto de Santos US$ 11,68 bilhões em mercadorias (25% do total nacional) e foram exportados bens no valor de US$ 15,68 bilhões (26% do total nacional). As exportações pelo Porto de Santos, que ultrapassaram as importações em US$ 4 bilhões, foram impulsionadas pelas exportações de veículos (US$ 2,2 bilhões) e máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (US$ 1,9 bilhão), seguidos por produtos agrícolas (açúcar, suco de laranja, soja, café, etc.), máquinas, aparelhos e materiais elétricos, carnes, ração para animais e produtos da indústria siderúrgica, nessa ordem. Já os principais produtos importados pelo Porto de Santos foram máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (US$ 2 bilhões), produtos químicos (US$ 1,5 bilhão), seguidos por máquinas e aparelhos elétricos, plásticos e suas obras, veículos e produtos diversos das indústrias químicas. Nesse período foram registradas na Alfândega do Porto de Santos 173.510 Declarações de Importação e 199.345 Declarações de Exportação, que totalizaram mais de 50 milhões de toneladas de mercadorias, no valor de US$ 27,4 bilhões, com uma arrecadação tributária de R$ 3,31 bilhões, representados, em sua quase totalidade, pelo Imposto de Importação e IPI. Como resultado da repressão aos ilícitos aduaneiros foram apreendidas mercadorias avaliadas em R$ 80 milhões.