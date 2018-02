Porto de Santos prevê crescimento de 4,8% este ano A Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) projeta que a movimentação de cargas no Porto de Santos esse ano seja 4,8% superior à de 2007, totalizando 85,95 milhões de toneladas. Embora o balanço do ano passado ainda não tenha sido divulgado, a movimentação até outubro de 2007 foi de 68,5 milhões de toneladas e deve encerrar o ano na casa dos 82 milhões. A previsão para 2008 se baseia nas projeções de exportadores, importadores, terminais e órgãos que apontam as perspectivas do agronegócio. A carga geral deve crescer 4,3% este ano, estimando-se chegar a 33,78 milhões de toneladas, com o destaque do transporte em contêineres. Para os granéis sólidos estima-se um movimento de 36,7 milhões de toneladas, 8,9% acima do total projetado para 2007. As expectativas de crescimento dessa modalidade, com base nas previsões de aumento para o açúcar e soja (18,2% e 10,2%, respectivamente) devem ser reduzidas pela queda prevista para as importações de trigo, determinada pelo aumento da produção nacional. Já os granéis líquidos devem totalizar 15,4 milhões de toneladas. Superávit A Codesp também acredita que acertou o caixa no ano passado e estima encerrar 2007 com um superávit contábil de R$ 70 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 120 milhões verificado no exercício anterior. O diretor-presidente da empresa, José Di Bella Filho, comemora os números e afirma que refletem a aplicação de medidas saneadoras visando redução de custos e aumento de receita.