Porto de Santos tem recorde de movimentação em março O movimento de cargas no Porto de Santos registrou crescimento de 12,88% em março, apontando novo recorde para aquele mês, ao atingir 4.631.212 toneladas, em comparação com as 4.102.839 toneladas de março de 2002. As exportações foram as responsáveis por essa performance, com um crescimento superior a 16%, enquanto que as importações decresceram 6,21%. De um total de US$ 5,238 bilhões exportados pelo Brasil em março, 26,32% saíram por Santos (US$ 1,379 bilhão). Já a participação de Santos na movimentação de cargas de importação foi de 24,56%. De um total de US$ 3,758 bilhões em cargas recebidas pelo País, foram descarregadas em Santos US$ 923,056 milhões.