Porto do Rio exportou em 2004 88% mais carros do que em 2003 O Porto do Rio de Janeiro está fechando o ano de 2004 com um acréscimo de 88% na exportação de carros, com relação ao ano passado. Em 2003, foram exportados pelo Porto do Rio 45 mil veículos, enquanto este ano o número é de 84,6 mil carros. O acréscimo se deve principalmente à decisão da Volkswagen e da General Motors de exportarem parte da sua produção pelo Rio em vez do porto de Santos. A Volks começou a embarcar seus produtos pelo Rio de Janeiro em julho passado, para a China e o Irã. Em 2005, a projeção é de outro aumento significativo nas exportações de carros, chegando a 140 mil unidades, o que representará um acréscimo de 67%, com relação a 2004. Já para 2006, devem deixar o porto do Rio 161 mil veículos, o que, com relação aos números de 2003, significará um aumento de 357%. O presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Soares, revelou que a incrementação do Porto do Rio está ocorrendo de forma contínua e geral: "Estamos crescendo também na movimentação de contêineres", lembrou. As empresas Libra e Multiterminais, que operam no Rio, encerram o ano com 332 mil TEUs (unidade padrão para quantificar o contêiner). Ano passado, foram 319 mil TEUs. Para 2005, este número deve chegar a 432 mil TEUs e o último ano de administração da Docas do Rio no porto, em 2006, está previsto para alcançar 518 mil TEUs. "Ou seja, em quatro anos, teremos crescido 118%", destaca Soares. Outro ponto positivo destacado por ele é a entrada de turistas pelo porto do Rio. Na temporada de navios de passageiros 2003/2004, desembarcaram no porto do Rio aproximadamente 93 mil turistas. A previsão para a temporada 2004/2005 - que começou em outubro e se estende até abril próximo - é de que chegarão de navio ao Rio de Janeiro 145 mil turistas, representando um acréscimo de 45% no turismo marítimo da cidade.