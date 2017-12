Porto do Rio já está dentro da Lei do Bioterrorismo A Companhia Docas do Rio de Janeiro informou que o Porto do Rio de Janeiro se credenciou na Lei do Bioterrorismo, por meio da Food Drug Administration (FDA), a agência reguladora responsável pela área de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos. Segundo a companhia, o porto já está em condições de comercializar produtos alimentícios para os portos norte-americanos, de acordo com a Lei do Bioterrorismo. A partir da próxima sexta-feira, dia 12 de dezembro, entrará em vigor a exigência de registro na FDA de todas as empresas que processam e armazenam alimentos destinados ao consumo no mercado norte-americano. O Rio de Janeiro armazena produtos para exportação. De acordo com comunicado da Companhia Docas, pela lei norte-americana do bioterrorismo, a partir de agora todas as informações sobre remessas de alimentos importados têm que ser informadas ao FDA antes da chegada aos Estados Unidos. O objetivo da lei seria proteger a população americana contra atentados terroristas, relacionados ao suprimento de alimentos daquele país. De acordo com a companhia, a não-observância à Lei do Bioterrorismo constitui ato proibido, e a importação de produtos alimentícios de estabelecimento não registrada está sujeita a processo civil.