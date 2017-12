Porto Seguro: novos planos de previdência O Grupo Porto Seguro lançará em 2001 três novas opções de investimento pessoal na área de previdência social: "PGBL Porto Seguro", Porto Seguro Previdência Infantil e Porto Seguro Previdência Individual. O fundo de investimento "Previdência Infantil" é uma opção de investimento para pessoas que têm entre 0 e 17 anos. O pai ou responsável pela contratação do fundo determina o valor da contribuição mensal e pode aumentar suas reservas por meio de aportes esporádicos. O investimento tem garantia de rendimento mínimo de 6% ao ano, mais atualização monetária pelo Índice Geral dos Preços do Mercado (IGP-M). Dos rendimentos excedentes, 75% serão repassados. Os pais que realizarem contribuições mensais de R$ 50,00 desde o nascimento do filho terão um valor acumulado de R$ 23.530,00 quando ele completar 21 anos. O resgate do valor acumulado pode ser feito a partir do 25º mês da data de contratação. O produto não cobra taxa de inscrição e envia extratos periódicos para acompanhamento da evolução dos investimentos. O "PGBL Porto Seguro" é interessante para investidores de todos os perfis, conservador, moderado e agressivo. Tem opções de aplicação nos planos: Soberano (100% em títulos públicos federais), Renda Fixa (títulos de renda fixa e possibilidade de operação no mercado de derivativos) e Composto (com até 49% das aplicações em ações). A contribuição mínima é de R$ 100,00, mas podem ser feitos aportes esporádicos de no mínimo R$ 500,00. A partir de 60 dias da data de inscrição, é possível resgatar o valor da poupança ou transferi-lo para outro plano e até para outra entidade. Também é possível escolher entre quatro opções para receber os benefícios: renda mensal vitalícia, renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário, renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido e renda mensal temporária. Além disso, o investidor pode contratar, como opcionais, seis coberturas de risco: renda por invalidez, invalidez com prazo mínimo garantido, pensão ao cônjuge ou companheira(o), pensão aos menores, pensão por prazo certo e pecúlio. A taxa de administração é de 3% sobre a contribuição e a de carregamento varia entre 1 e 2% ao ano. É importante lembrar que as contribuições são dedutíveis do Imposto de Renda, até o limite de 12% da renda bruta anual, conforme legislação vigente. O Fundo de Previdência Porto Seguro Individual é uma alternativa de plano de aposentadoria por idade com garantia mínima de 6% de juros ao ano e atualização pelo IGP-M, além da distribuição de 75% dos excedentes financeiros. A contribuição mínima é de R$ 50,00 e o participante conta ainda com as coberturas opcionais de Renda por Invalidez, Pensão ao Cônjuge ou Companheira (o) e Pecúlio. Uma pessoa com 25 anos que contrata o produto com o objetivo de se aposentar aos 60 anos e garantir um benefício vitalício de R$ 1.500,00 terá, por exemplo, uma contribuição mensal no valor de R$ 141,01.