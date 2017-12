Portos brasileiros podem aumentar tarifas O ministro dos Transportes, Anderson Adauto, comunicou hoje aos representantes das sete Companhias Docas que os portos brasileiros terão que se autofinanciar, por meio de aumento de tarifas, para se enquadrar às novas normas contra o terrorismo, impostas pela International Maritime Organization (IMO), uma vez que o ministério está sem recursos para ajudar na implementação das medidas de segurança exigidas. Segundo relato dos participantes do encontro com o ministro, isso significa que a partir de 1º de julho, quando as novas regras entrarão em vigor, haverá ou a criação de novas tarifas ou o aumento das existentes em todos os portos brasileiros utilizados para o comércio exterior. "Há problemas de recursos. Não há duvidas de que os custos incidirão nas tarifas portuárias", disse o diretor do Departamento de Programas de Transportes Aquaviários do Ministério, Paulo de Tarso Carneiro. Ele adiantou que a alta das tarifas não deverá ser expressiva e ressaltou ainda que os custos aumentarão no mundo todo, uma vez que todos os portos internacionais dos países signatários da IMO, agência das Nações Unidas, têm que se enquadrar às novas regras. Os países que não se adaptarem às novas regras poderão sofrer sanções comerciais. "É até uma recomendação da IMO que os portos arquem com os custos, não os governos", acrescentou Carneiro. Mas o diretor-presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro, Antonio Carlos Soares, disse que a empresa não tem como se autofinanciar, a não ser pelo aumento nas tarifas. "Em vista desse comunicado do ministro, as empresas viram que terão de aumentar, porque é um custo adicional para os portos", disse Soares.