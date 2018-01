Portos terão sistema integrado de informações O Ministério dos Transportes anunciou hoje que assinou contrato com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), tendo por objetivo o desenvolvimento e a implantação de um sistema integrado de informações e troca de dados entre todos os portos brasileiros. Batizada de Sistema Integrado dos Portos (Sisportos), a nova ferramenta deve começar a funcionar no fim de maio. Segundo o governo, além de compartilhar dados entre os portos, o sistema será integrado às redes de informações da Receita Federal e ao Sistema de Comércio Exterior (Siscomex), onde são processados todos os dados referentes a exportações e importações. O Sisportos permitirá, por exemplo, registrar informações em tempo real sobre a movimentação em todos os portos do País, incluindo dados como horários de chegada de navios e tipo de carga.