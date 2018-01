Portuários europeus fazem greve contra liberalização dos portos Os trabalhadores portuários da Europa fazem, nesta sexta-feira, greve de protesto contra a liberalização dos serviços dos portos do continente, proposta pela União Européia (UE). De acordo com a Organização Européia dos Portos Marítimos, deverão ser afetadas as operações de embarque e desembarque nos portos de Bélgica, Holanda, França, Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Noruega e Chipre, com ações simbólicas de solidariedade previstas também em Malta, Itália, Irlanda e Reino Unido. A organização sindical dos portuários europeus sustenta que as novas normas vão prejudicar a qualidade dos serviços e trazer "riscos de segurança consideráveis". Ela ameaça com novas greves, caso o Parlamento Europeu ignore suas reivindicações, que incluem o fim do manuseio de cargas por tripulações de navios.