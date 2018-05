Portuários param nos dias 10 e 11 de julho

BRASÍLIA - Portuários ligados à Federação Nacional dos Estivadores vão cruzar os braços nos dias 10 e 11 de julho. A decisão foi tomada após reunião de representantes da entidade em Brasília, no gabinete do deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), o Paulinho da Força Sindical, a qual preside.

De acordo com nota da Força, a paralisação do dia 10 é pelo cumprimento de uma convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que garantiria prioridade de contratação ao portuário registrado.

"Mas, pela nova Lei dos Portos, os novos terminais ficam desobrigados a ter que contratar portuários por meio do Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO)", diz a central em nota.

Já a do dia seguinte é uma mobilização contra o aumento da inflação, por mudanças na política econômica, pelo fim do fator previdenciário e pela redução da jornada de trabalho, diz a Força.