Portugal busca investimentos brasileiros A ministra das Relações Exteriores de Portugal veio ao Brasil buscar novas parcerias comerciais com o empresariado brasileiro. Em entrevista no Jornal das Dez, da Globo News, Teresa Patrícia Gouveia lembrou que esses investimentos podem facilitar a entrada das empresas nacionais no mercado europeu, de 450 milhões de pessoas e que produz um quarto da renda mundial. "Pode ser uma plataforma de entrada na Europa", salientou a ministra. "É um novo mercado que certamente é importante para o Brasil." Para incentivar a entrada de recursos ela disse que o governo português preparou um pacote de incentivos fiscais para novos empreendimentos. Uma agência foi criada especialmente para simplificar os procedimentos de instalação de empresas, além de reduzir os impostos incidentes sobre essas companhias. "São condições fiscais relativamente mais baixas com 25% de impostos sobre as empresas, sendo que em 2006 será reduzido para 20%", destacou a representante lusitana. "Há também uma série de outras vantagens para as empresas que queiram ir para Portugal." Brasileiros serão legalizados Teresa Patrícia Gouveia revelou ainda que nos próximos dias uma comissão vai se reunir para viabilizar a legalização dos 30 mil brasileiros que viviam ilegalmente em Portugal durante a assinatura do acordo entre os dois países em julho deste ano. "Os brasileiros que não estão legalizados ficam sem benefícios sociais, além de outras questões práticas, como a ausência do contrato de trabalho", exemplificou a ministra portuguesa. "Antes mesmo da Cimeira uma comissão vai reunir-se em Lisboa para tentar desbloquear esse assunto."