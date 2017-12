Portugal concede incentivo a empresas que atuam no Brasil O governo português aprovou hoje, em reunião de seu Conselho de Ministros, a concessão de benefícios fiscais a duas empresas portuguesas para investirem no Brasil. Segundo o site noticioso português Negócios.PT, o anúncio foi feito pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Morais Sarmento. As empresas beneficiadas são a Cordex, que atua na área têxtil, e a Gonvarri Produtos Siderúrgicos. A primeira vai receber 15% de beneficio fiscal para o investimento de 12,5 milhões (euros) no Brasil, num prazo de seis anos. A Gonvarri vai receber 15% de benefício fiscal sobre 13 milhões (euros), para aumentar o capital no âmbito do seu investimento no Brasil.