Portugal e Itália crescem no primeiro trimestre e mostram sinais de recuperação

SÃO PAULO - O Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal registrou crescimento de 0,4% no primeiro trimestre deste ano em relação ao quarto e último trimestre do ano passado, informou nesta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) do país. Na comparação com igual período de 2014, houve expansão de 1,5%.

Já o PIB da Itália avançou 0,3% no primeiro trimestre de 2015 ante o quarto trimestre de 2014, na estimativa final do governo italiano, divulgada hoje. O resultado ficou em linha com a estimativa dos analistas consultados pelo Wall Street Journal. Na comparação anual, o PIB do primeiro trimestre registrou alta de 0,1%. Analistas estimavam crescimento estável.

Grécia. Ainda afetada pela crise econômica e pelas medidas de austeridade, a Grécia revisou o desempenho da sua economia no primeiro trimestre deste ano e confirmou a estimativa inicial de queda de 0,2% em relação ao quarto trimestre do ano passado, segundo dados publicados nesta sexta-feira pelo escritório de estatísticas do país (Elstat).

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ante o primeiro trimestre do ano passado, a economia grega teve alta de 0,4%, um pouco acima da primeira leitura, que havia apontado expansão de 0,3%. No quarto trimestre de 2014, o PIB havia caído 0,4% ante o terceiro trimestre. (Com informações da Dow Jones)