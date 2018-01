Portugal nega convite para presidir o BC; Meirelles não fala O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Murilo Portugal, negou que tenha sido convidado para ocupar a presidência do Banco Central, em substituição a Henrique Meirelles. "Nunca ninguém conversou sobre isso comigo. São especulações cuja origem eu desconheço", afirmou. Ele lembrou que quando foi convidado pelo ministro Antonio Palocci para ocupar a secretaria-executiva, Meirelles o estimulou e incentivou a aceitar o convite. Ao ser indagado se aceitaria um eventual convite, Portugal desconversou e fez elogios à atuação de Meirelles. Em Brasília, Henrique Meirelles deixou o prédio do Ministério da Fazenda, onde teve encontro com Palocci, sem falar sobre o assunto. "Não vou falar nada hoje, não. Já falei muito ontem", disse. Ele se referia ao depoimento que prestou quinta-feira no Congresso, em audiência conjunta de seis comissões, quando falou sobre as atividades do Banco Central e foi poupado de questionamentos sobre as suspeitas de envolvimento em sonegação, evasão de divisas e crime eleitoral.