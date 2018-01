Portugal quer ser porta de entrada do Brasil na Europa O ministro da Economia e da Inovação de Portugal, Manuel Pinho, disse nesta segunda-feira que seu país pretende se tornar uma base para empresas brasileiras interessadas em se instalar na Europa. "O Brasil deverá entrar em uma nova fase, em que as empresas brasileiras não exportam somente do País, mas também a partir de outros países. E Portugal gostaria muito de participar cada vez mais", disse o ministro, após participar da solenidade de inauguração da usina hidrelétrica de Peixe Angical, construída por uma parceria entre a Energias do Brasil (empresa controlada pela portuguesa EDP) e a estatal Furnas. Para o ministro, Portugal é "uma entrada natural" para as empresas brasileiras na Europa. "Esperamos muito sinceramente ser uma ponte entre as empresas brasileiras e o resto do mundo", disse Pinho, sem, entretanto, citar quais empresas brasileiras já teriam interesse em instalar subsidiárias em Portugal. Pinho também ressaltou a importância dos investimentos portugueses no Brasil, como da própria EDP. "O investimento português no Brasil é uma prova de confiança. E um dos melhores é este feito pela EDP", disse o ministro.