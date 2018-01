Portugal Telecom convoca os acionistas A Portugal Telecom prepara uma operação de guerra para recomprar as ações com direito a voto (ordinárias) da Telesp Celular de cerca de 2,3 milhões de pessoas que, em grande parte, nem sabem que são acionistas da empresa. Um grupo de sete bancos vai enviar aos acionistas que forem seus clientes um aviso sobre a operação. Os bancos também aceitarão as ordens de venda dos clientes e repassarão o dinheiro após o leilão de recompra, marcado para o dia 13 de junho na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Os clientes precisam fazer a opção até dia 9 de junho, último dia da habilitação. Quem quiser se antecipar, basta ir a uma das instituições credenciadas - Real, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, HSBC, Unibanco e Banespa - com o CPF e pedir para fazer a opção de venda. Acionistas sem saber A maioria dos acionistas deve receber um valor relativamente baixo. A Portugal Telecom estima que cada um tenha uma média de 10 lotes de mil ações ordinárias. Como cada lote está sendo recomprado por R$ 30,00, o valor a receber por pessoa seria de R$ 300,00 em média. O número é referencial, pois alguns acionistas podem ter um número maior ou menor de ações. A empresa estima que 99% dos acionistas da empresa possuam menos de 100 lotes de ações. A maioria deles é investidor por acaso. São pessoas que receberam as ações ao adquirir planos de expansão das empresas de telefonia. As ações davam direito do uso da linha, mas a maioria dos compradores nem se lembrava delas, apenas do telefone, que era vendido no mercado secundário. Atenção, porque essas ações permanecem em nome do comprador original, mesmo depois da venda da linha. De olho no Brasil A oferta pública da Portugal Telecom engloba 68 bilhões de ações, que representam 46,75 do capital votante e 16,13% do capital total da Telesp Celular. O valor total da recompra, se todos os acionistas aceitarem vender seus papéis, atingirá R$ 2 bilhões. Desse valor, 30% pertencem aos pequenos acionistas. Pedro M. Dias, diretor de Relações com Investidores da Portugal Telecom, afirma que o negócio é bastante atrativo, não só pelo ágio, mas também pela expectativa de desempenho da empresa. A Portugal Telecom quer ampliar os negócios no Brasil priorizando duas áreas: telefonia celular e Internet. Segundo o presidente da companhia, Eduardo Perestrelo Correia de Matos, o Brasil tem um peso importante maior que o de outros países na estratégia da Portugal Telecom, e é o principal ativo da empresa no exterior.