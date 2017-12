Portugal Telecom e Gazeta lançam site A operadora de telecomunicações portuguesa Portugal Telecom (PT) e o grupo de mídia Gazeta Mercantil criaram a empresa Investnews S.A. para atuar na Internet. O capital inicial da empresa é de R$ 135 milhões, sendo 50% da Gazeta Mercantil e a outra metade da PTM.Com, que é controlada pela PT Multimedia (75%) e tem ações (25%) na Bolsa de Valores de Lisboa. O presidente da PTM.Com no Brasil, Eduardo Martins, disse que lançar a Investnews no mercado de capitais não está entre as prioridades. A expectativa é que a Investnews alcance um faturamento de R$ 15 milhões logo no primeiro ano. A meta é que 85% da receita advenha da venda de produtos de informação, como assinaturas do site Investnews.net a pessoas físicas (R$ 190), pacotes de notícias a provedores e serviço de informação adequado ao perfil do cliente para Intranet de empresas. Os investimentos iniciais foram de R$ 2 milhões, incluindo uma campanha publicitária off-line orçada em R$ 1 milhão. Para 2001 estão previstos investimentos de R$ 5 milhões. Todos os sites ligados à Gazeta Mercantil serão canalizados para o Investnews.net, que estará funcionando nesta terça-feira. A expectativa da empresa é chegar aos 40 milhões de visitas ao mês, duplicando a audiência do site atual no prazo de um ano.