Portugal Telecom e Telefónica se unem As empresas Portugal Telecom e a Telefónica da Espanha anunciaram ontem a criação de uma joint venture para gerir os ativos das duas empresas no Brasil, formando a maior empresa de telefonia móvel do País. Dessa forma, a Telefônica do Brasil e a Portugal Telecom passam a gerir ativos no total de US$ 10 bilhões e 9,3 milhões de clientes. Além dessa união, a empresa portuguesa assumiu, nas semana passada, o compromisso de comprar a Global Telecom. Para se ter uma idéia do conglomerado que foi criado, vale lembrar que a Telesp Celular também está sob o controle da Portugal Telecom e Telefônica tem o controle das operadoras TeleSudeste Celular (Rio e Espírito Santo) e Teleleste Celular (Bahia e Sergipe). Há ainda a participação conjunta na operadora gaúcha CRT Celular. Na Teleleste Celular, a Telefônica é sócia minoritária da espanhola Iberdrola, de energia. Mas já há conversações em curso sobre a eventual compra da participação da Iberdrola, assim que as regras da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) permitirem esse tipo de movimento. O presidente da Telefónica, César Alierta, afirmou que no momento em que a telefonia celular inaugura uma nova fase no Brasil, nossa empresa e a Portugal Telecom dividem a mesma visão de mercado com o objetivo de se tornar o líder indiscutível do setor no Brasil. Francisco Murteira Nabo, presidente da Portugal Telecom, afirmou que o acordo "é o passo mais importante que já se deu no mercado brasileiro."