Portugal Telecom não quer vender sua participação na Vivo

Em reportagens publicadas nesta quarta-feira, 11, na imprensa portuguesa, a Portugal Telecom demonstrou não estar disposta a vender a sua participação na operadora brasileira Vivo, informou a edição online do Jornal de Negócios. A PT disse também que não recebeu qualquer proposta da Telefónica. O jornal Financial Times disse na terça-feira, 10, que a operadora espanhola vai oferecer € 3 bilhões (o equivalente a R$ 8,13 bi) pelo controle total da Vivo. "A PT não está vendendo a Vivo como temos vindo a repetir", afirmou o presidente da operadora portuguesa, Henrique Granadeiro, ao jornal Diário Económico. "O nosso enfoque é no turnaround operacional cujos resultados estão à vista." "Não recebemos nenhuma oferta da Telefónica", afirmou fonte da PT em declarações ao Diário de Notícias. Além disso, a mesma fonte disse que a posição da PT na Vivo não é vendedora, mas sim compradora.