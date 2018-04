Portugal Telecom nega acordo com Telefônica sobre a Vivo Apesar de confirmar as negociações com a espanhola Telefônica sobre o futuro da operadora de celulares Vivo, a Portugal Telecom negou nesta quarta-feira, 25, que tenha decidido vender a sua posição. Cada uma das empresas tem 50% do capital da Vivo, a empresa líder no mercado brasileiro de telefonia celular. "Existem negociações sobre o realinhamento estratégico na Vivo. Não está definido se a Portugal Telecom será vendedora ou compradora, ou se pode se chegar a qualquer outra solução. Neste momento, qualquer posição definitiva é mera especulação", afirmou uma fonte da Portugal Telecom. O realinhamento estratégico é resultado da posição assumida pela empresa espanhola durante a oferta pública de compra hostil sobre a Portugal Telecom realizada pela Sonaecom, do empresário português Belmiro de Azevedo. Maior acionista da empresa portuguesa, com 10% do capital, a Telefônica foi favorável à venda - a Sonaecom dispunha-se a vender a participação na Vivo em caso de sucesso. Segundo a Portugal Telecom, as duas empresas estão sempre negociando: "As negociações acontecem a todo momento e nunca param. Tem por objeto diversos temas. Mas não é verdade que se tenha chegado a algum acordo sobre venda de participação". Além da participação na empresa brasileira, as negociações incluem a participação dos espanhóis na Portugal Telecom. Rumor de mercado A Portugal Telecom classificou a notícia publicada na edição de segunda-feira do site espanhol de informações econômicas El Confidencial de rumor de mercado: "Não comentamos rumores de mercado sobre fatos infundados. A Portugal Telecom tem uma política de comunicação imediata de fatos relevantes junto dos seus acionistas e das entidades reguladoras do mercado. Se houvesse existido algum fato relevante, já teríamos feito um comunicado". Na sua notícia, o site El Confidencial cita fontes próximas à Telefônica. O site afirmou que a Portugal Telecom venderia sua participação na Vivo para adquirir outra empresa de celulares no Brasil e teria indicado como alvo dos portugueses a Oi.