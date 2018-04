Portugal Telecom procura boa solução para Vivo A Portugal Telecom está mais preocupada em conseguir uma boa solução para a brasileira Vivo, uma joint venture com a Telefónica, do que em obter uma solução rápida, afirmou o presidente do grupo português, Henrique Granadeiro. Durante a assembléia geral da Portugal Telecom nesta sexta-feira, 27, Granadeiro disse não ter falado com o diretor-geral da Telefónica, António Viana Baptista, sobre a Vivo, "nem da perspectiva da Telefónica, nem da perspectiva da Portugal Telecom". "Estou mais preocupado em ter uma boa solução do que uma solução rápida (para a Vivo)", afirmou Granadeiro a jornalistas, após a reunião. A Portugal Telecom e a Telefónica, maior acionista da empresa portuguesa com quase 10% do capital, estão em negociações sobre o futuro da Vivo, seguindo a ruptura causada pelo apoio que a empresa espanhola deu à oferta pública de aquisição da Sonaecom sobre a Portugal Telecom, que acabou mal sucedida. O presidente da empresa portuguesa recusou-se a comentar eventuais implicações nas negociações com a Telefónica devido ao fato de a espanhola estar em negociações avançadas com os bancos italianos Mediobanca e Intesa Sanpaolo para assumir o controle conjunto da Telecom Italia. "Não tenho nenhuma informação desse negócio. Não posso falar do que desconheço", disse Granadeiro. Uma fonte da Portugal Telecom disse esta semana, à Reuters, que a probabilidade de a empresa vender a sua parte da Vivo à espanhola é semelhante à de comprar a fatia da Telefónica na operadora brasileira. A Portugal Telecom e a Telefónica controlam a Vivo com uma posição de 31,5% cada. O Banco Espírito Santo, segundo maior acionista da Portugal Telecom, disse na quinta-feira que a posição da empresa portuguesa na Vivo continua a ser considerada estratégica. As ações da Vivo negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo vêm subindo desde que a imprensa espanhola noticiou que a Portugal Telecom e a Telefónica estariam perto de um acordo que daria ao grupo espanhol o controle da operadora móvel no Brasil.