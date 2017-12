Português assumirá Conselho da Energias do Brasil O presidente executivo do grupo Energias de Portugal (EDP), António Mexia, será o principal responsável do Conselho de Administração da companhia Energias do Brasil, controlada também pela empresa portuguesa, informou, nesta quarta-feira, O Diário Econômico. Mexia substituirá no cargo Jorge Godinho, homem de confiança do presidente anterior do EDP, João Talone. A atividade da Energias do Brasil supõe atualmente cerca de 20% do resultado bruto de exploração do EDP, embora segundo disse seu presidente executivo, Antonio da Costa, possa chegar a 30% em breve. A Energias do Brasil é proprietária de 100% das distribuidoras Bandeirante, Escelsa, Enersul e Magistra.