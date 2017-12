Positivo faz recall de computadores para troca de bateria

SÃO PAULO - A Positivo Informática convoca proprietários de notebook para troca da bateria. Os modelos são Premium XS 4210, 7210, 8320, 7205, 7410, 7330 e 8410, bem como os Premium TV XS 3010 e 3210, fabricados entre 12 de abril e 14 de novembro de 2014. A companhia informa que a troca das baterias, por risco de curto-circuito, é gratuita.

Em aviso, a Positivo alerta que o proprietário de alguma dessas máquinas deve desligá-la imediatamente e não utilizá-la até que seja feito o reparo, que dura certa de uma hora.

"As células de alimentação que compõem as baterias de alimentação desses notebooks podem apresentar curto-circuito, ocasionando o superaquecimento das baterias. Nesse caso específico, não se descarta a possibilidade de combustão e princípio de incêndio, podendo causar danos físicos e materiais aos consumidores e a terceiros", explica a companhia no comunicado.

Para verificar se o notebook está no recall basta inserir o número de série que está na parte inferior do equipamento na página da empresa ou contatar a Central de Relacionamento da Positivo pelo telefone 0800-6440807.