Posse do novo presidente da Anatel será nesta segunda O conselheiro Plínio de Aguiar Júnior tomará posse nesta segunda-feira, às 17 horas, como presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em cerimônia na sede do Ministério das Comunicações, em Brasília. Ligado à ala sindical do governo, Aguiar Júnior foi nomeado na semana passada e deverá permanecer no cargo até o fim do ano. Segundo a assessoria de imprensa da Anatel, a solenidade de posse de Aguiar Júnior deverá ser simples e, possivelmente, terá a participação do ministro das Comunicações, Hélio Costa. A presença de Costa, porém, ainda não foi confirmada pelo ministério. A Anatel não confirmou se, uma vez empossado, o novo presidente da agência assinará no mesmo dia mesmo o ato autorizando a redução de aproximadamente 0,5% nas tarifas da telefonia fixa local, aprovada pelo conselho da agência na semana passada. A redução nas tarifas só não entrou ainda em vigor justamente porque a Anatel estava sem um presidente que pudesse autorizar a medida. Depois que Aguiar Júnior assinar o documento, as operadoras de telefonia terão, ainda,de anunciar a redução das tarifas em jornais de grande circulação por dois dias. Só depois disso é que a redução começará a valer.