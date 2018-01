Possibilidade de deflação nos EUA é pequena, diz FED O presidente do Federal Reserve Bank de Atlanta, Jack Guynn, afirmou que "a probabilidade de deflação nos Estados Unidos é muito pequena", tendo em vista as diferenças estruturais entre as economias dos EUA e do Japão. Guynn também disse que não está seguro quanto aos possíveis efeitos de uma guerra contra o Iraque na economia norte-americana. "Não vou me aventurar em fazer adivinhações sobre como a situação no Iraque vai evoluir", afirmou Guynn durante evento do Buckhead Rotary Club de Atlanta.