Possibilidade do Brasil ter inflação acima da meta cai O relatório trimestral de inflação divulgado nesta quarta-feira pelo Banco Central aponta que a probabilidade de a inflação estourar a meta do Conselho Monetário Nacional (CMN) de 4,5% vem caindo. As chances disso acontecer é de 4%. Em março, essa possibilidade estava estimada em 9%. Pelo cenário de mercado, que considera as expectativas dos agentes para a taxa de juros e o dólar, a queda na projeção de inflação em relação ao relatório anterior, "implicou redução da probabilidade de descumprimento da meta de inflação para 2006, que passou de 18% para 8%". As projeções de mercado para o IPCA de 2006 caíram de 4,17% para 4,04% na pesquisa semanal do BC, divulgada na segunda-feira. Esta foi a quarta queda seguida destas previsões, que estavam em 4,32% há quatro semanas.