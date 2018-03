Possível guerra rápida leva euforia ao mercado brasileiro A aposta por uma guerra rápida dos EUA contra o Iraque e o grande volume de captações de instituições financeiras, que devem ingressar no País nas próximas semanas, deixaram o mercado financeiro brasileiro eufórico. O dólar comercial fechou na cotação mais baixa do dia e desde 17 de janeiro, a R$ 3,405 na venda, queda de 2,16%. A bolsa paulista voltou a contar com a participação de compradores estrangeiros. Fechou em alta de 1,96%, com bom volume financeiro para uma sexta-feira, de R$ 617 milhões. O mercado monetário também se animou com a possibilidade de um desfecho rápido para a guerra. Os juros futuros anularam a alta dos últimos dois dias, provocada pelo viés de alta estabelecido pelo Banco Central na reunião de quarta-feira do Comitê de Política Monetária (Copom). Na BM&F, os DIs encerraram de julho, os mais negociados, terminaram o dia em 26,85%, contra 27,20% ontem. Veja o especial :