Possível novo foco de aftosa é detectado em Eldorado (MS) Mais um possível foco de aftosa foi detectado nesta quinta-feira por agentes da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), em Eldorado, no Mato Grosso do Sul. Animais com sintomas da doença foram constatados no plantel de uma grande fazenda localizada na mesma região da Fazenda Vezozzo, onde surgiu o primeiro foco. O Iagro de Eldorado vinha mantendo em sigilo a nova suspeita. A Fazenda tem cerca de seis mil animais, entre os quais ganhadores de vários prêmios em exposições. Se a doença for confirmada, todo o gado terá de ser abatido. O rebanho tinha sido vacinado. Agentes do Iagro permaneceram na área examinando os animais e recolhendo amostras. O material foi enviado para o Laboratório Agropecuário Nacional no estado de Pernambuco. Os resultados só devem sair na próxima semana.