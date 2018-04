Possível novo ministro da Economia argentino quer mudar plano bônus Uma fonte do Partido Justicialista confirmou que o secretário de Energia, Alieto Guadagni, foi mesmo convidado pelo presidente Eduardo Duhalde para ocupar o Ministério de Economia, mas ele fez a exigência de mudar algumas parte do planos bônus e também de uma alternativa para conter a fuga de depósitos. Alieto Guadagni ainda está reunido com o demissionário ministro Jorge Remes Lenicov, no Ministério de Economia. O presidente Eduardo Duhalde, convocou os governadores e parlamentares da União Cívica Radical-UCR- para a reunião de cúpula com os governadores e parlamentares do Partido Justicialista-PJ. Os representantes da Central Geral dos Trabalhadores oficial também foram convocados para somar-se à reunião na quinta presidencial de Olivos Enquanto isso, os parlamentares do Partido Justicialista finalizam um projeto de lei para que as sentenças de primeira instância contra o "corralito" devam passar pela Corte Suprema de Justiça para emitir uma sentença definitiva, atrasando assim o processo que tem permitido a saída dos depósitos. Esta lei não substituiria o plano bônus, que ainda não está totalmente descartado, segundo a fonte. Apenas serviria para ganhar tempo, enquanto o governo negocia o consenso para aprovar o plano. A fonte disse ainda que o presidente Eduardo Duhalde está negociando com os governadores Jose Manuel De la Sota, de Córdoba, um dos que defendem a convocação de eleições, e Carlos Reutemann, de Santa Fé. Pelo acordo, De la Sota colocaria um homem de sua confiança à frente do Ministério de Produção. Já Carlos Reutemann e os demais governadores escolheriam o novo chefe de Gabinete. As renúncias do ministro de Produção, Ignácio de Mendiguren e do chefe de Gabinete Jorge Capitanich ainda não foram confirmadas, mas a fonte e a imprensa argentina já estão dando como certas.