Posto da CEF tira dúvida sobre acordo do FGTS Os trabalhadores com direito aos complementos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ? referentes aos Planos Verão e Collor I ? podem procurar um dos Postos de Atendimento Temporário (PAT) para obter informações, tirar dúvidas e receber orientação sobre o Termo de Adesão, mesmo que já tenham assinado o acordo. O serviço foi criado pela Caixa Econômica Federal (CEF) no dia 2 de abril e já atendeu mais de 232 mil trabalhadores. De acordo com a CEF, cerca de 13,5 milhões de trabalhadores já assinaram o Termo para poder receber as diferenças do FGTS. Os bancos enviaram 88% dos dados, o equivalente a 45,1 milhões de contas de um total de 53,1 milhões. A CEF também informa que já encaminhou aos Correios 10 milhões de extratos para serem distribuídos. Para obter informações no PAT, o trabalhador deve levar o extrato enviado pela CEF e a carteira de trabalho. Assim, ele poderá saber se tem direito ao saque ou se a diferença será depositada na conta vinculada do FGTS. Neste caso, o direito ao saque respeita as regras gerais do FGTS. Quem puder retirar o dinheiro e não optar pelo crédito em conta bancária, poderá sacá-lo nas Agências da CEF. Para valores de até R$ 300,00, o saque pode ser realizado também nas Casas Lotéricas, nos Correspondentes Bancários - Caixa Aqui - e nos terminais de saque nas salas de auto-atendimento. Para saque ou consulta de saldo em terminais eletrônico-financeiros é preciso utilizar o Cartão do Cidadão. CEF tira algumas dúvidas Quem tem direito de antecipar para junho o saque imediato e integral do complemento: - trabalhador que seja ou tenha dependente com doença terminal, neoplasia maligna (câncer) ou Aids, qualquer que seja o valor do saldo a receber; - trabalhador, de qualquer idade, aposentado por invalidez em razão de acidente do trabalho ou doença profissional e com saldo de, no máximo, R$ 2 mil; - trabalhador aposentado por qualquer razão, desde que tenha mais de 65 anos e saldo de até R$ 2 mil; - trabalhador, aposentado ou não, com direito a valores superiores a este limite estarão sujeitos ao parcelamento previsto pela Lei Complementar nº 110, de 2001 de acordo com a tabela abaixo. Faixa de valor Faixa de valor Parcelas Data dos créditos Deságio Até R$ 1 mil Parcela Única Até junho de 2002 0% De R$ 1mil a R$ 2 mil Duas parcelas semestrais 1ª parcela em julho 2002 0% De R$ 2 mil a R$ 5 mil Cinco parcelas semestrais 1ª parcela em janeiro 2003 8% De R$ 5 mil a R$ 8 mil Sete parcelas semestrais 1ª parcela em julho 2003 12% Acima de R$8 mil Sete parcelas semestrais 1ª parcela em janeiro 2004 15% Os demais trabalhadores que já efetuaram saques do FGTS ou os dependentes de trabalhadores falecidos, com valores de créditos até R$ 1 mil, também podem receber o complemento em uma única parcela prevista para o mês de junho 2002.