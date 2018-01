Posto do Carrefour será interditado O arquiteto Douglas Gamero, da Regional de Santo Amaro, disse hoje que o pedido de licença de funcionamento do posto Carrefour dentro da área do hipermercado na Marginal Pinheiros, será indeferido. "Há irregularidades na planta, que terá de se adequar em alguns aspectos", informou Gamero, que coordenou a inspeção. Ele não especificou quais irregularidades foram encontradas no estabelecimento comercial. O posto de combustíveis está em atividade desde o final de dezembro. Segundo fontes do setor de combustíveis em São Paulo, o posto não possui barreiras de contenção subterrânea, onde foram instalados os tanques de combustíveis, e sobre o solo. Em caso de vazamento dos tanques, as barreiras impedem o espalhamento do produto, que poderia entrar em contato com a água. Em caso de explosão, as barreiras sobre o solo reduzem o impacto do acidente sobre pessoas e bens próximos. A direção do Carrefour informa que o posto de combustíveis de marca própria, instalada na unidade da rede na Marginal Pinheiros, na capital paulista, possui moderna tecnologia, que dispensa as tradicionais barreiras de contenção, frente à denúncia sobre a falta de segurança no local, feita por um agente do mercado de combustíveis. O Contru, da Secretaria Municipal de Habitação (Semhab), responsável pelo aparato de segurança em edificações comerciais e residenciais, não se manifestou sobre o assunto.