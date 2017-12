Posto do Procon pára no sábado O atendimento à população pelo Procon-SP estará suspenso no próximo sábado, dia 11. Isso porque reformas estão sendo feitas nas instalações do posto dessa fundação no Poupatempo Santo Amaro para melhorar o local de atendimento aos consumidores e garantir as condições de operação na segunda-feira, dia 13. O órgão informa que o atendimento feito no Poupatempo Sé (Praça do Carmo S/N) estará funcionando normalmente naquele dia, das 7h00 às 13h00. Da mesma forma, na segunda-feira todos os plantões de atendimento do Procon-SP funcionarão normalmente: O telefone 1512, para informações gerais, funciona das 8h00 às 18h00. O endereço para atendimento por carta é: Caixa Postal 3050- CEP 01061-970. Há também o fax (0xx11) 3824-0717 (das 10h00 às 16h00) e o e-mail: procon@ouvidoria.sp.gov.br.