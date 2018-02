Posto vai vender litro da gasolina a R$ 1,5 em São Paulo

Para protestar contra a carga tributária que incide sobre os combustíveis, um posto de gasolina de São Paulo vai vender, na próxima terça-feira, 6, o litro da gasolina por R$ 1,484.

O preço é 45% mais barato que o valor médio do combustível na cidade de São Paulo, que na semana passada foi de R$ 3,299 o litro, de acordo com levantamento feito pela Associação Nacional do Petróleo (ANP).

A ideia por trás da promoção é mostrar quanto custaria para o motorista encher o tanque do carro sem o pagamento dos tributos submetidos aos combustíveis: CIDE, PIS, Cofins e ICMS. No caso da gasolina, dizem os responsáveis pela ação, a carga de impostos pode chegar a 55%, dependendo da região do País.

O protesto "Gasolina sem Imposto" vai acontecer em um posto de gasolina localizado na rua Dr. Franco da Rocha, 664, esquina com a Av. Sumaré. As vendas são limitadas a 30 litros por veículo e o pagamento deve de ser feito em dinheiro. As vendas começam às 8h e terminam até o fim do estoque de 5 mil litros de combustível.

Organizada pelo Instituto de Formação de Líderes de São Paulo (IFL-SP), a promoção acontece uma vez por ano, sempre próximo do Dia da Liberdade de Impostos, celebrado na última quinta-feira, 1.

SERVIÇO

Data: terça-feira, dia 6

Horário: das 8h até o final dos 5 mil litros

Local: Rua Dr. Franco da Rocha, 664 (esquina com a Av. Sumaré).