Postos da região Sul e Norte não devem fechar Os postos de gasolina nas regiões Sul e Norte não devem ter seus horários de funcionamento alterados pela Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (CGCE), já que o racionamento ainda não atinge essas áreas. De acordo com as estimativas da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis (Fecombustíveis), o fechamento dos 20.726 postos no Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste todos os dias entre as 22h e 6h pode gerar uma economia de cerca de 206 milhões de quilowatts/hora (Kwh) por mês. Se o governo decidir estender a medida aos postos em todo o País, a economia sobe para 280 milhões de kWh por mês, equivalente ao potencial de geração de uma usina termelétrica de médio porte e suficiente para iluminar uma cidade de 200 mil habitantes por um mês. A decisão sobre o novo horário dos postos será tomada pela CGCE até o meio da semana que vem. O governo já adiantou que se a economia alcançada com o fechamento noturno dos postos de gasolina for mesmo a calculada pela Fecombustíveis, a medida será adotada. A federação admite, entretanto, que os estudos do governo podem indicar uma economia menor que a estimativa inicial. De acordo com a Fecombustíveis, o consumo de energia nos postos é elevado não apenas por causa da iluminação, que precisa ser ligada à noite, mas também porque as bombas são movidas a eletricidade.