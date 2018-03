Postos de combustíveis prometem ajudar a controlar preços A Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis) divulgou uma nota afirmando que vai ajudar o Ministério de Minas e Energia "a encontrar os fatores de desequilíbrio do mercado", mas disse que ainda "aguarda" informações oficiais para se "posicionar sobre a adoção de novas medidas de gestão" do setor, anunciadas hoje pela ministra Dilma Rousseff. A nota informa que um documento será destinado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à ministra, com o "histórico de lutas do setor e de parceira com as autoridades para pôr fim às fraudes e aos descaminhos tributários que viraram o mercado ao avesso". Segundo a nota, "o preço baixo, em geral, tem por trás uma liminar que permite o não pagamento dos tributos ou se trata de um produto contaminado por fraudes e misturas ilegais", disse a federação. A Fecombustíveis afirmou que o mercado vive sob um regime de livre concorrência, mas se o atual modelo retirar a liberdade de preços, "a alternativa que restará às empresas será obedecer às novas regras".