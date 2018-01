Postos de gasolina são denunciados por irregularidades O Procon-SP realizou em outubro blitz em 23 postos de combustível na capital e no interior de São Paulo onde constatou suspeita de clonagem em cinco estabelecimentos, enquanto 15 apresentaram outros tipos de irregularidades. Segundo o órgão, a chamada clonagem ocorre quando os postos revendedores sem bandeira imitam marcas conhecidas, porém, o combustível comercializado nesses postos não é procedente de marcas autorizadas. "Com essa prática, os fornecedores irregulares induzem, muitas vezes, em erro o consumidor, que acredita estar pagando mais barato por um combustível de qualidade reconhecida, o que não é verdade. A conduta fere direito básico do consumidor à informação adequada e clara e constitui publicidade enganosa", afirma o Procon-SP. As outras irregularidades encontradas foram: falta de identificação dos distribuidores de combustível nas bombas abastecedoras, ausência de informações de preço dos combustíveis e falta de documentação. Os fornecedores irão responder processo administrativo, assegurada ampla defesa, podendo, ao final deste, ser multados. As multas variam entre R$ 212,82 a R$ 3.192.300,00, de acordo com o artigo 57 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). As cidades visitadas pelos fiscais do órgão foram São Paulo, Ribeirão Preto, Brodowski, Araçatuba, Santos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Suzano, Jacareí e São José dos Campos.