Postos de gasolina terão novo regulamento Pelas novas regras da Agência Nacional de Petróleo (ANP), os postos terão que informar ao consumidor qual distribuidora fornece o combustível e instalar placas de preços em local visível. O diretor-geral da ANP, David Zylbersztajn, explica que a nova regulamentação tem o objetivo de dar maior proteção ao consumidor. Caso o revendedor escolha exibir uma marca comercial, BR ou Shell por exemplo, ele deverá vender apenas combustíveis fornecidos por esta empresa. Se o dono do posto decidir não dizer a marca, optando pela bandeira branca, será obrigado informar, na bomba de combustível, qual é o seu fornecedor. Zylbersztajn revelou que existem 1.500 postos BR no País que não compram produtos da distribuidora da Petrobras. No caso da Esso, esse número é de quase 500. Os 29.000 postos do País têm prazo de 60 dias para se recadastrarem na ANP ou poderão perder o registro. O prazo para que os postos instalem a placa com o número de telefone da ANP para reclamação é de 30 dias. Quanto à instalação de placas de preços, com números grandes, à entrada dos postos, o prazo é de 90 dias.